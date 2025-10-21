Bodypaint, poesía, música y más, en el Festival "Muertos de Arte"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 1 de noviembre se celebrará el 6º Festival Muertos de Arte, un evento multidisciplinario que combina literatura, música, performance y bodypaint en una celebración poética que rinde tributo a la vida a través de la memoria de los que se han ido.
El festival tendrá lugar en Casa Pulke Rayón a partir de las 15:00 horas. La entrada será libre.
Asimismo, el festival convocó a artistas, creadores y público en general a participar en esta danza simbólica entre vivos y ausentes, a través del arte y la sensibilidad.
"Muertos de Arte" es un foro donde cada nota, pincelada, palabra y verso se entrelazan en un vals con la muerte, descubriendo en su roce el pulso poético de estar vivos", compartieron los organizadores del evento a través de redes sociales.
Para los que gusten asistir, la sede se ubica en calle Rayón #334, en la colonia Centro de Morelia.
La ciudad se vestirá de cempasúchil con una amplia agenda cultural y artística para conmemorar esta tradición:
Altares monumentales en Plaza Carrillo y Plaza Jardín Morelos (desde el 30 de octubre hasta el 2 y 3 de noviembre)
Exposición "Guardianes del Mictlán" en calle peatonal El Nigromante
Exposición de cráneos "Camino hacia el Mictlán", en Plaza Natalio Vázquez Pallares
Exposición de cráneos gigantes "Ecos de lo Efímero" en Bosque Cuauhtémoc
Decoración de balcones y calles alusivas en Av. Madero, Calzada Fray Antonio de San Miguel y Plaza de Villalongín
Desfile de Catrinas y Catrines 2025 – 1 de noviembre, 18:00 h, desde Calzada Fray Antonio hasta Catedral
Zombie Walk – 25 de octubre, 19:00 h, desde Las Tarascas
Pasarela de Catrinas Charras – 30 de octubre, 19:00 h en el Palacio Municipal
Miss Catrina Universe – 25 de octubre, 19:00 h, Centro Cultural Clavijero
Luces de Catedral "Día de Muertos" – 18, 25 y 1 de noviembre, 21:00 h
Videomapping Plaza Valladolid – varias fechas a las 21:30 h
Recital de Noche de Muertos "Del amor a la muerte" – 1 de noviembre, Teatro Mariano Matamoros
Concierto UNAM – Festival de Música de Morelia – 22 de noviembre, Centro Cultural UNAM
Taller de papel picado, flores y máscaras de cempasúchil
Taller de pintado de catrinas y calaveras de Capula
Siniestro Festival de Terror, experiencias teatrales y pasarelas artísticas
RYE-