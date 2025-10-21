Morelia

Bodypaint, poesía, música y más, en el Festival "Muertos de Arte"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 1 de noviembre se celebrará el 6º Festival Muertos de Arte, un evento multidisciplinario que combina literatura, música, performance y bodypaint en una celebración poética que rinde tributo a la vida a través de la memoria de los que se han ido.

El festival tendrá lugar en Casa Pulke Rayón a partir de las 15:00 horas. La entrada será libre.

Asimismo, el festival convocó a artistas, creadores y público en general a participar en esta danza simbólica entre vivos y ausentes, a través del arte y la sensibilidad.

"Muertos de Arte" es un foro donde cada nota, pincelada, palabra y verso se entrelazan en un vals con la muerte, descubriendo en su roce el pulso poético de estar vivos", compartieron los organizadores del evento a través de redes sociales.

Para los que gusten asistir, la sede se ubica en calle Rayón #334, en la colonia Centro de Morelia.

🕯️ Otras actividades destacadas por el Día de Muertos en Morelia

La ciudad se vestirá de cempasúchil con una amplia agenda cultural y artística para conmemorar esta tradición:

🏵️ Altares y exposiciones:

  • Altares monumentales en Plaza Carrillo y Plaza Jardín Morelos (desde el 30 de octubre hasta el 2 y 3 de noviembre)

  • Exposición "Guardianes del Mictlán" en calle peatonal El Nigromante

  • Exposición de cráneos "Camino hacia el Mictlán", en Plaza Natalio Vázquez Pallares

  • Exposición de cráneos gigantes "Ecos de lo Efímero" en Bosque Cuauhtémoc

  • Decoración de balcones y calles alusivas en Av. Madero, Calzada Fray Antonio de San Miguel y Plaza de Villalongín

💃 Desfiles y pasarelas:

  • Desfile de Catrinas y Catrines 20251 de noviembre, 18:00 h, desde Calzada Fray Antonio hasta Catedral

  • Zombie Walk25 de octubre, 19:00 h, desde Las Tarascas

  • Pasarela de Catrinas Charras30 de octubre, 19:00 h en el Palacio Municipal

  • Miss Catrina Universe25 de octubre, 19:00 h, Centro Cultural Clavijero

🎼 Música, luces y experiencias inmersivas:

  • Luces de Catedral "Día de Muertos"18, 25 y 1 de noviembre, 21:00 h

  • Videomapping Plaza Valladolidvarias fechas a las 21:30 h

  • Recital de Noche de Muertos "Del amor a la muerte"1 de noviembre, Teatro Mariano Matamoros

  • Concierto UNAM – Festival de Música de Morelia22 de noviembre, Centro Cultural UNAM

🎨 Talleres y actividades interactivas:

  • Taller de papel picado, flores y máscaras de cempasúchil

  • Taller de pintado de catrinas y calaveras de Capula

  • Siniestro Festival de Terror, experiencias teatrales y pasarelas artísticas

