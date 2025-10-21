Bodypaint, poesía, música y más, en el Festival "Muertos de Arte"

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 1 de noviembre se celebrará el 6º Festival Muertos de Arte, un evento multidisciplinario que combina literatura, música, performance y bodypaint en una celebración poética que rinde tributo a la vida a través de la memoria de los que se han ido.

El festival tendrá lugar en Casa Pulke Rayón a partir de las 15:00 horas. La entrada será libre.

Asimismo, el festival convocó a artistas, creadores y público en general a participar en esta danza simbólica entre vivos y ausentes, a través del arte y la sensibilidad.

"Muertos de Arte" es un foro donde cada nota, pincelada, palabra y verso se entrelazan en un vals con la muerte, descubriendo en su roce el pulso poético de estar vivos", compartieron los organizadores del evento a través de redes sociales.

Para los que gusten asistir, la sede se ubica en calle Rayón #334, en la colonia Centro de Morelia.