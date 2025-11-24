Bodega Aurrera en Morelia ofrece la canasta básica más barata de México

El dato fue presentado por el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, durante su participación en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien firmó recientemente la renovación del acuerdo junto a representantes de 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias.

El precio promedio nacional de la canasta básica durante octubre de 2025 se ubicó en $844 pesos, mientras que el tope acordado con las empresas participantes es de $910 pesos, según recordó el funcionario.

Durante el monitoreo realizado entre el 10 y 14 de noviembre, Morelia destacó como la ciudad con el precio más económico, superando a plazas como Tampico, Ciudad de México y Cancún, donde los precios oscilaron entre los $790 y $887 pesos.