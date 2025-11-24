Bodega Aurrera en Morelia ofrece la canasta básica más barata de México

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del seguimiento al Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que Bodega Aurrera Morelia Este registró el precio más bajo en todo el país para la canasta de 24 productos básicos, con un costo de $736.20 pesos.
El dato fue presentado por el titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, durante su participación en la conferencia “Mañanera del Pueblo”, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien firmó recientemente la renovación del acuerdo junto a representantes de 12 cadenas de autoservicio y 20 agroindustrias.
El precio promedio nacional de la canasta básica durante octubre de 2025 se ubicó en $844 pesos, mientras que el tope acordado con las empresas participantes es de $910 pesos, según recordó el funcionario.
Durante el monitoreo realizado entre el 10 y 14 de noviembre, Morelia destacó como la ciudad con el precio más económico, superando a plazas como Tampico, Ciudad de México y Cancún, donde los precios oscilaron entre los $790 y $887 pesos.
En contraste, el precio más alto registrado fue en Ley Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa, con un costo de $944.14 pesos, por encima del límite pactado en el Pacic.
Además, el procurador reconoció a nueve cadenas de autoservicio que han cumplido con la meta de reducir el costo de la canasta básica respecto a octubre del año anterior.
El Paquete Contra la Inflación y la Carestía tiene como objetivo contener el aumento de precios en productos de primera necesidad, promoviendo acuerdos con el sector privado para proteger el poder adquisitivo de las familias mexicanas.
SHA