Bloqueos retrasan envíos de Mercado Libre, Amazon, Estafeta y más en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de Mercado Libre y Amazon han reportado retrasos en sus entregas en la ciudad de Morelia y otras regiones del estado, como consecuencia de los bloqueos carreteros derivados del Paro Nacional Agropecuario.
La empresa Estafeta, encargada de parte de la logística para ambas plataformas, confirmó en su portal que algunas rutas presentan afectaciones:
“Tenemos entregas que presentan retraso en su ruta. Estamos realizando ajustes logísticos y reestructurando rutas para priorizar y asegurar la entrega de su envío a la brevedad posible”, indicó Estafeta.
Por su parte, Mercado Libre también emitió una notificación visible dentro del panel de compras para usuarios de Morelia:
“Nos demoramos con la entrega de tu compra. Debido a los bloqueos carreteros por el paro nacional de agricultores, tuvimos dificultades para entregar tu compra a tiempo. Te pedimos disculpas y te aseguramos que el producto y tu dinero estarán protegidos hasta que recibas el paquete.”
En algunos casos, los compradores han recibido nuevos rangos de entrega de hasta cinco días después de la fecha estimada, o incluso la opción de cancelar el pedido y recibir un reembolso.
Las empresas recomiendan tener paciencia y consultar el estado del envío directamente desde sus plataformas, ya que la situación es ajena a su operación directa.
Es importante mencionar que en Michoacán este fin de semana no habrá bloqueos de campesinos, por lo que pronto se podría normalizar el estado de tu paquete. Los cierres se reanudarían el lunes de no haber respuesta favorable por parte de las autoridades a los agricultores.
RYE-