Bloqueos retrasan envíos de Mercado Libre, Amazon, Estafeta y más en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Usuarios de Mercado Libre y Amazon han reportado retrasos en sus entregas en la ciudad de Morelia y otras regiones del estado, como consecuencia de los bloqueos carreteros derivados del Paro Nacional Agropecuario.

La empresa Estafeta, encargada de parte de la logística para ambas plataformas, confirmó en su portal que algunas rutas presentan afectaciones:

“Tenemos entregas que presentan retraso en su ruta. Estamos realizando ajustes logísticos y reestructurando rutas para priorizar y asegurar la entrega de su envío a la brevedad posible”, indicó Estafeta.

Por su parte, Mercado Libre también emitió una notificación visible dentro del panel de compras para usuarios de Morelia:

“Nos demoramos con la entrega de tu compra. Debido a los bloqueos carreteros por el paro nacional de agricultores, tuvimos dificultades para entregar tu compra a tiempo. Te pedimos disculpas y te aseguramos que el producto y tu dinero estarán protegidos hasta que recibas el paquete.”