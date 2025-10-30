Bloqueos reflejan falta de atención del gobierno a los productores: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Falta operación política, social y sensibilidad con nuestros productores (…)", señaló el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, respecto a las recientes manifestaciones de agricultores en distintas autopistas del país.
En entrevista para medios de comunicación, el edil reconoció que desde la Federación existe una falta de atención hacia los productores, pues antes contaban con apoyos como el Procampo y el Banrural, programas que desde hace años dejaron de existir y cuya ausencia refleja la falta de atención y precios justos para los productores, explicó.
Respecto a la manifestación que este sector direccionó en diversas carreteras federales, Martínez Alcázar subrayó que, además de evidenciar la falta de atención del gobierno a los productores, también se mostró una falta de consideración hacia la ciudadanía, ya que muchas personas quedaron varadas por más de 36 horas.
"Por supuesto que falta atención integral, y el tema es que confrontan a los ciudadanos; el gobierno deja de lado el problema y confronta a los ciudadanos que están varados, que están enojados con los productores, y los productores, si no se manifiestan, no los pelan y no los atienden. Ese es el conflicto en el que falta operación política, social y sensibilización con los productores", puntualizó.
Añadió que este tipo de bloqueos sí genera afectaciones, no solo a las personas que se quedaron varadas, sino también en materia económica para distintos sectores.
Por lo anterior, el edil expresó que espera que se atiendan las demandas de los productores y se liberen las carreteras, especialmente en esta temporada turística, una de las más importantes del año en Michoacán por la celebración del Día de Muertos.
En cuanto a los apoyos para los productores rurales de Morelia, destacó que el Ayuntamiento ha colaborado en sus distintas administraciones mediante el uso de maquinaria para el arreglo de caminos rurales, la construcción de brechas cortafuego, la creación de bordos para represas y el dragado de ríos.
Para finalizar, el presidente municipal no compartió un presupuesto específico destinado al apoyo del campo moreliano; sin embargo, aseguró que la maquinaria utilizada para estos trabajos se mantiene en constante actividad.
rmr