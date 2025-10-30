Bloqueos reflejan falta de atención del gobierno a los productores: Alfonso Martínez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "Falta operación política, social y sensibilidad con nuestros productores (…)", señaló el alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, respecto a las recientes manifestaciones de agricultores en distintas autopistas del país.

En entrevista para medios de comunicación, el edil reconoció que desde la Federación existe una falta de atención hacia los productores, pues antes contaban con apoyos como el Procampo y el Banrural, programas que desde hace años dejaron de existir y cuya ausencia refleja la falta de atención y precios justos para los productores, explicó.

Respecto a la manifestación que este sector direccionó en diversas carreteras federales, Martínez Alcázar subrayó que, además de evidenciar la falta de atención del gobierno a los productores, también se mostró una falta de consideración hacia la ciudadanía, ya que muchas personas quedaron varadas por más de 36 horas.

"Por supuesto que falta atención integral, y el tema es que confrontan a los ciudadanos; el gobierno deja de lado el problema y confronta a los ciudadanos que están varados, que están enojados con los productores, y los productores, si no se manifiestan, no los pelan y no los atienden. Ese es el conflicto en el que falta operación política, social y sensibilización con los productores", puntualizó.