Bloqueos del STASPE en Morelia sin motivaciones políticas, asegura líder

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), Antonio Ferreyra Piñón, negó que los bloqueos que paralizaron a la ciudad este miércoles tengan un fin o tinte político, lo anterior a pregunta expresa en el marco de la manifestación que realizan los agremiados al Sindicato.

“Ninguno, ustedes podrán ver que no nos hemos reunido con ningún candidato, porque tuvimos ese acuerdo de no reunirnos con nadie, precisamente para que no se nos relacionara con temas políticos”, afirmó.