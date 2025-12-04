Bloqueos carreteros dejan sin asfalto y material a Morelia y atrasan obras viales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las tomas carreteras registradas semanas atrás impidieron la llegada de distintos insumos para trabajos de bacheo y pavimentación de Morelia, lo que generó un atraso en estas labores, informó Juan Fernando Sosa Tapia, titular de la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

En entrevista colectiva, el secretario afirmó que el trabajo de la dependencia es permanente; no obstante, señaló que se presentó un rezago de cerca de dos semanas, debido a que los insumos no pudieron arribar a la capital michoacana.

“No nos había llegado el asfalto; todos los insumos han estado fallando por el tema de conectividad, esto con la toma de vialidades (…)”, destacó.