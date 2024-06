Bloqueo en libramiento genera hasta 15% de costo adicional en traslado de unidades e insumos: Canacintra

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Morelia, Aramís Sosa Cedeño, dio a conocer que el bloqueo en el libramiento que desde hace prácticamente una semana mantienen policías a la altura de la Secretaría de Seguridad Pública ya genera afectaciones para el sector que representa, entre ellas, un costo adicional a los empresarios de hasta un 15 por ciento en el traslado de unidades e insumos.

En ese sentido, Sosa Cedeño hizo un llamado a las partes involucradas en el conflicto a resolver lo antes posible dicha situación.

“Nosotros tenemos afiliados que, por ejemplo, tienen que hacer revisiones de unidades, entrega de insumos o productos terminados y este tipo de paro de actividades o de tomas en las vías nos ha incrementado hasta en un 15 por ciento en algunas empresas costos adicionales”, detalló.

El representante de los industriales afirmó que además, este tipo de conflictos generan una mala imagen de las empresas que hay en la ciudad y el estado, debido a las complicaciones que surgen al momento de cumplir con los tiempos solicitados por los clientes.

“No solamente eso, sino la mala imagen que damos a nuestros clientes, porque al final el cliente dice: a mi no me interesa si está cerrado o no, si tu me tienes que entregar el insumo, la materia prima a las 9 de la mañana. Sin lugar a dudas, es algo que nos está afectando y confiamos en que se resuelva lo antes posible”.

Cabe resaltar que ante el bloqueo, los diversos vehículos que transitan o pasan por la zona han tenido que optar por rutas alternas, lo que ha ocasionado complicaciones viales diarias en distintos puntos de la ciudad ante el desahogo del tránsito.

Las y los elementos de seguridad exigen el cumplimiento de algunos pagos, así como la destitución del titular de la Secretaría de Seguridad Pública.

RYE