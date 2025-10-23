Blindaje Morelia deja 7 detenidos y 8 vehículos robados recuperados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En las últimas horas, dentro del operativo Blindaje Morelia, han sido detenidas siete personas, aseguradas dosis de drogas y recuperados ocho vehículos, como resultado de las labores efectuadas por agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Sedena).

En el combate al robo de vehículos en la capital michoacana, la Guardia Civil, en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Guardia Nacional, aseguró durante las últimas horas ocho vehículos con reporte de robo, de las marcas Ford, RAM, Italika, Toyota, Isuzu, así como un tractocamión comercial y una camioneta de las marcas Scania y Peugeot, sobre el tramo Eréndira-Tiripetío.

Posteriormente, en el combate a los delitos contra la salud, fueron aseguradas dos mujeres —una originaria del estado de Veracruz— y tres hombres, en portación de distintas drogas como metanfetamina, marihuana y heroína. También hay dos personas más detenidas por faltas administrativas, quienes fueron remitidas ante la Dirección de Justicia Cívica y Mediación Administrativa.

Los detenidos, la droga y los vehículos han sido puestos a disposición de las autoridades competentes. Dichos aseguramientos se efectuaron en 14 puntos de la ciudad, desde colonias y tramos carreteros hasta brechas ubicadas en zonas limítrofes con otros municipios.