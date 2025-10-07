Bienal oriGIn reunirá panelistas de 16 países para impulsar protección de Indicaciones Geográficas: Casart

Destacó que uno de los momentos más significativos será la firma de un acuerdo de cooperación entre el gobierno de Michoacán, el Consejo Regulador del Tequila y oriGIn, mediante el cual se establecerá en Michoacán una antena regional para América Latina.

“Esta alianza posiciona al estado como un nodo clave para la formación técnica, el impulso comercial y la difusión internacional de productos con Indicación Geográfica, como el cobre martillado de Santa Clara del Cobre y las catrinas de Capula”; dijo Estrada Robles.

El titular de la Casart señaló que entre las actividades inaugurales más esperadas se encuentran el corte simbólico de los quesos Parmigiano Reggiano de Italia y Cotija de México, y la apertura de la Expo IGs, una muestra que reunirá productos distintivos como el café colombiano, la miel de Miraflores de Argentina, el aceite de oliva chileno y las tradicionales Catrinas de barro de Capula.