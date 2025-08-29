Bertha Lilia Gutiérrez, testimonio de la resistencia estudiantil en los 70´s

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Incansable activista, defensora de derechos humanos, estandarte de la lucha estudiantil en los años 70. Bertha Lilia Gutiérrez Campos, “La Tita”, es el testimonio vivo de la lucha universitaria en Jalisco y ejemplo de resistencia a nivel nacional.

Este viernes, la mujer contó su historia ante jóvenes michoacanos como parte de la jornada de ponencias de la Escuela Popular de Formación Política “Cuarta República”: Formando Juventudes Comprometidas con Michoacán".

La Tita advierte a las y los jóvenes presentes que la política llega a las juventudes como un acto cultural, más que un adoctrinamiento propedéutico; como una forma de cuestionar y buscar cambiar la sociedad dentro de un contexto de cómo funciona la clase trabajadora.