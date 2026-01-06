Bedolla supervisa obra del distribuidor de la salida a Pátzcuaro; registra 70 % de avance

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán continúa con la modernización de Morelia, con los trabajos de construcción del distribuidor vial de la salida a Pátzcuaro, los cuales registran un avance del 70 por ciento, constató el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador supervisó esta obra que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) y donde se invierten 380 millones de pesos de recursos estatales, sin necesidad de recurrir a la deuda pública, para mejorar la movilidad del surponiente de la ciudad en beneficio de más de 197 mil 500 habitantes de la zona.