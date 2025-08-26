Bedolla supervisa obra de concreto hidráulico en avenida Amalia Solórzano; durará más de 5 décadas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla supervisó los trabajos de ampliación de la avenida Amalia Solórzano para mejorar la conectividad del sur de Morelia, en beneficio de cerca de 46 mil personas, los cuales registran un avance general del 18.77 por ciento.

Acompañado por la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, el mandatario verificó la colocación de concreto hidráulico reforzado con acero que se realiza sobre 4.1 kilómetros, material que garantiza una durabilidad por más de 50 años.