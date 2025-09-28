Bedolla detallará logros sin deuda pública en 4° informe de gobierno, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla rendirá este domingo en Morelia su cuarto informe de gobierno, donde ante cientos de michoacanos detallará las acciones de mayor relevancia que ha realizado la administración pública sin generar deuda.

A las 11:00 horas, en el Centro de Convenciones de Morelia, el mandatario detallará el proceso a través del cual se han emprendido los proyectos que mejoran el bienestar de la población como: los teleféricos de Uruapan y Morelia, hospitales, escuelas, campus universitarios, carreteras, puentes y distribuidores viales.

Además, Ramírez Bedolla resaltará cómo a lo largo de la geografía michoacana, se ha desarrollado la rehabilitación de tramos carreteros, obras que brindan mayor seguridad para el tránsito de personas, mercancías y servicios.

En medio ambiente, el gobernador informará sobre la consolidación del Guardián Forestal, herramienta tecnológica que permite cuidar los recursos naturales del estado, así como regular el cambio de uso de suelo y la producción de aguacate.

Programas sociales, educación, salud y seguridad, entre otros rubros, serán abordados por el mandatario, para que las y los michoacanos conozcan el destino de los recursos públicos.

