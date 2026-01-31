Bedolla cumple con el sur de Morelia; inaugura ampliación de av. Amalia Solórzano

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la ampliación de la avenida Amalia Solórzano, en el sur de Morelia, que reducirá los tiempos de traslado de 40 a ocho minutos para beneficio de más de 60 mil personas que diariamente transitan por las tenencias Morelos, Jesús del Monte y Santa María, o por alguna de las 86 colonias vecinas.

Anunció que se ampliarán algunas rutas del transporte público urbano para que preste su servicio por esta vía de 4.1 kilómetros y que en próximos días, en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia, se abrirá también a la circulación una extensión hasta las avenidas Quinta Cantera y Juan Pablo II, con lo que se conformará un arco vial en esta zona de la ciudad que ayudará a desfogar el tránsito vehicular en la avenida Camelinas.

“Es una obra de gran trascendencia para Morelia. El crecimiento sostenido de la población, así como el aumento de centros educativos y de empleo en esta parte sur de Morelia, hicieron indispensable contar con esta vía moderna, segura y accesible, capaz de responder a las nuevas demandas de movilidad y fortalecer el desarrollo humano”, afirmó.