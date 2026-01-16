Bedolla acelera transformación vial de Morelia; supervisa primer segmento del segundo anillo periférico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La transformación vial de Morelia avanza a paso firme con la construcción del primer segmento del segundo anillo periférico de Morelia, constataron el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez.

En recorrido por la megaobra que mide 19 kilómetros de longitud, donde se invierten mil 274 millones de pesos de recursos estatales, sin necesidad de contratar deuda pública, se recordó que la infraestructura conectará de manera rápida y segura a las salidas Pátzcuaro y Quiroga disminuyendo los tiempos de traslado para miles de personas que transitan por la zona.