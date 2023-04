Bed Bath And Beyond de Morelia ¿en liquidación?

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado fin de semana se dio a conocer que la empresa Bed Bath And Beyond se declaró en quiebra en un tribunal del distrito de Nueva Jersey, Estados Unidos.

En su declaración, la firma detalló que sus activos y pasivos están estimados entre 1 mil millones y 10 mil millones de dólares, aproximadamente.

Por ello, Bed Bath And Beyond solicitó la protección por quiebra del Capítulo 11 debido a que no pudo asegurar los fondos para mantenerse.

En este sentido, la marca de blancos y cosas para el hogar empezó una venta de liquidación en sus tiendas alrededor del mundo, sin embargo, México no está contemplado en esta.

Al respecto, por medio de sus redes sociales Bed Bath And Beyond aseveró que continuará operando en México todas sus tiendas físicas y en línea "con el mismo éxito de siempre".

Asimismo, informó que la decisión de venta de liquidación no aplica para ninguna sucursal en México, ya que es autónoma en cuento a operaciones y venta y público.

"Gracias a todos nuestros clientes por ser parte de esta familia. ¡Los esperamos!", se leyó en el post, que te dejamos a continuación íntegro: