Bazukas y cebollitas: el mercado ilegal que desafía a las autoridades

Sin esconderse, los comerciantes buscan atraer a los más pequeños del hogar con las famosas "cebollitas", que aparentemente no le hacen daño a nadie, pero si el manejo es irresponsable, se corre el riesgo de explosión.

Bazukas, cebollitas, barrenos, volcanes, chifladores, palomas... son los atractivos que ponen a primera vista los comerciantes; los más grandes son los interesados en aquellos polvorines de mayor impacto.

La pirotecnia, al estar fabricada con pólvora, está regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, principalmente en su producción, almacenamiento, transportación, venta, compra y uso; es la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) quien debe supervisar el tema, pero son los ayuntamientos quienes tienen que implementar operativos para el retiro de los mismos, en coordinación con la Defensa Nacional.

Durante el recorrido que se hizo el pasado domingo 28 de diciembre, entre las 9:15 y 10:30 de la mañana, al menos seis establecimientos fueron detectados con la venta de pirotecnia; unos al interior del tianguis de "El Audi", donde los vendedores se avisan en caso de que las autoridades lleguen para el decomiso y resguardo de los explosivos, mientras que afuera del Mercado Independencia hay varios puestos que, ni más ni menos, gritan a los cuatro vientos la venta de pirotecnia.