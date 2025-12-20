Bazar “Todas Brillamos” busca fortalecer la autonomía económica de mujeres: Semmujeris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el bazar “Todas Brillamos” se generan espacios para impulsar y fortalecer la economía de las mujeres, indicó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).

Durante el arranque del bazar, ubicado en la plaza Benito Juárez (a un costado de la Catedral de Morelia), la secretaria señaló que las mujeres participantes en esta edición ofrecen productos diversos como salsas, postres, amigurumis, bisutería, artesanías, plantas, artículos de gestión menstrual y más.