Bazar “Todas Brillamos” busca fortalecer la autonomía económica de mujeres: Semmujeris

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el bazar “Todas Brillamos” se generan espacios para impulsar y fortalecer la economía de las mujeres, indicó Nuria Gabriela Hernández Abarca, titular de la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris).
Durante el arranque del bazar, ubicado en la plaza Benito Juárez (a un costado de la Catedral de Morelia), la secretaria señaló que las mujeres participantes en esta edición ofrecen productos diversos como salsas, postres, amigurumis, bisutería, artesanías, plantas, artículos de gestión menstrual y más.
“Esta es la clausura del programa Morelia Emprende. Es un proyecto en el que se inscribieron 150 mujeres, quienes concluyeron su capacitación de seis meses en emprendimiento”, puntualizó.
En este sentido, la funcionaria detalló que el bazar estará vigente desde este sábado y hasta el domingo 21 de diciembre, en un horario de 12:00 a 19:00 horas.
Por ello, extendió una invitación a la ciudadanía para adquirir productos elaborados por mujeres morelianas, los cuales, destacó, son ideales como regalos durante esta temporada navideña.
Aunado a esto, resaltó la importancia de contar con espacios donde las mujeres puedan exponer sus productos y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los meses de capacitación.
“El tema de la autonomía económica es muy importante, sobre todo para salir de círculos de violencia. En muchos casos, no se logra salir de esas situaciones porque no se cuenta con apoyo económico o no se es autosuficiente”, subrayó.
mrh