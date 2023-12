Bazar KPOP navideño en Morelia: Disfruta del sábado con música, comida y regalos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Llega a Morelia, el bazar de la cultura coreana más popular de la ciudad en su última edición del año: el KFEST navideño, con rifas, baile, música, dinámicas, comida y mucha venta de productos de tus artistas de kpop y kdrama favoritos.

¿Es tu primera vez en el KFEST?

Podrás encontrar muchas sorpresas como random dance de kpop, concurso de baile, venta de mercancía original y hecha por fans, snacks, bebidas, rifa de los mismos productos de las tienditas participantes y mucho más.

Y si ya has asistido, los emprendedores te esperan nuevamente con muchas sorpresas y mercancía nueva, en un ambiente completamente familiar. No importa si no estás familiarizado con la cultura coreana, este es un buen momento para empaparte de ella y quizá probar por primera vez un ramen picosito y una bebida tradicional llamada soju.