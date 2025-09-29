Batear las adicciones con Jalo por la Paz: Gabriela Molina

En la Escuela Secundaria Técnica no. 168 de Villas del Pedregal, específico que el Jalo a Estudiar y Jalo por la Paz permiten que los alumnos y las alumnas continúen sus estudios.

Desde prevenir los embarazos, fomentar la lectura y combatir las adicciones, dijo, se busca que a través de la educación se mejore y las alumnas y alumnos no dejen la escuela por falta de ingresos.