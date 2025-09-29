Batear las adicciones con Jalo por la Paz: Gabriela Molina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jalo por la Paz llegó a Villas del Pedregal para batear las adicciones, dejó en claro la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Gabriela Molina Aguilar.
En la Escuela Secundaria Técnica no. 168 de Villas del Pedregal, específico que el Jalo a Estudiar y Jalo por la Paz permiten que los alumnos y las alumnas continúen sus estudios.
Desde prevenir los embarazos, fomentar la lectura y combatir las adicciones, dijo, se busca que a través de la educación se mejore y las alumnas y alumnos no dejen la escuela por falta de ingresos.
En ese sentido, recordó que sigue abierta la inscripción para la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundarias públicas, la cual da un monto bimestral para que los jóvenes puedan continuar con sus estudios.
“La Beca Rita Cetina sigue, no queremos que ningún niño quede fuera de las becas; es el mayor programa de becas y todo es para batear las adicciones”, concluyó.
BCT