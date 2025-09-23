Bar en centro de Morelia sigue operando con amparo, ya se ha clausurado en 3 ocasiones: Yankel Benítez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos en tres ocasiones, el Ayuntamiento de Morelia ha clausurado el bar Beer Pong, ubicado en el primer cuadro del Centro Histórico, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario señaló que se han recibido quejas ciudadanas sobre este establecimiento, principalmente por exceso de ruido, siendo la más reciente la registrada el pasado fin de semana a través de redes sociales.

“Formalmente no nos han notificado, pero a través de redes vimos un caso y de inmediato mandamos al equipo de inspección y vigilancia para apercibir el lugar. Tendremos que seguir la ruta, tenemos que empezar el monitoreo; el tema central es que no tienen licencia y trabajan con un amparo”, puntualizó.

Benítez Silva recordó que, desde el momento en que el Cabildo de Morelia negó la solicitud de funcionamiento al bar hace dos años, este se amparó legalmente.

Por ello, a pesar de que ha sido clausurado en diversas ocasiones por reincidir en este tipo de quejas, continúa operando bajo dicho recurso legal.

No obstante, aclaró que se seguirá el proceso correspondiente ante los reportes ciudadanos que se han presentado.

mrh