Banco de Alimentos recauda y reparte cada año, 3 mil 500 toneladas beneficiando 7 mil familias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Enrique Rodríguez Aguilar, director del Banco de Alimentos de Michoacán, informó se acopian al año 3 mil 500 toneladas al año de productos perecederos y no perecederos, “cuando empieza a producir el campo tenemos frutas y verduras”.

La institución que está constituida legalmente desde hace 25 años pero, de existencia tiene 28, atiende en su mayoría a mujeres pues del padrón de 7 mil familias, el 99 por ciento son del género femenino.

El costo de cada despensa oscila en los 350 pesos, de los cuáles se recuperan con cuota de recuperación, 50 pesos.

Además de brindar apoyo a personas en vulnerabilidad alimentaria, se incide en generar un cambio social mediante “la concientización de las personas de sus propias habilidades para que salgan adelante”.

Para ello tienen tres programas: nutrición, autosuficiencia familiar y psicología. La atención se otorga una vez por semana.

Así como reciben donaciones, las entregan, casi nunca reciben carne, pero hay ocasiones en las que ‘Ángeles Taurinos’ les da el producto de las corridas de toros.

Rodríguez Aguilar precisó que para acceder al beneficio, se tiene un área de trabajo social que evalúa, se hace un estudio socioeconómico de la comunidad y de las personas.

Señaló que en el país hay 55 bancos de alimentos de los cuales Morelia y Zacatecas son los que atienden a mayor parte, “tenemos zonas de marginación muy importantes”.

Enrique Rodríguez compartió que “no es fácil, (porque) las donaciones son un tema, se tiene un equipo de procuración para las mismas”.

Entre los donadores están: Fundación Walmart con 70 sucursales en el estado, además de Grupo Sigma, Bafar, Herdez, Kellogg’s, Alpura y Danone, entre otras; se hacen convenios director o por medio de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos.

“Somos una donataria autorizada, podemos emitir recibos deducibles de impuestos, entonces, todo el que nos done puede pedírnoslo”, además de que podrán deducir de sus ingresos acumulables los donativos otorgados hasta un 7 por ciento, esto en su declaración anual.

“En las bandas, lo que n o pasa por caducidades, se tiene que tirar, ya nos visitaron de Cofepris, vino a revisarnos y no tuvimos ningún problema; Danone viene el próximo mes a hacernos la revisión de auditoría”.

Dijo que “no siempre tenemos suficiente alimento, pero tenemos áreas que van promoviendo las donaciones en empresas y hacemos presentaciones”.

Añadió que la asociación no está afiliada a ningún partido político ni religión, “el hambre no distingue religión ni color político”, mientras precisó que “no nos limita la ley (para la entrega) porque no hacemos proselitismo político”.

SHA