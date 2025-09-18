Ballet, taekwondo, canto y más: conoce estos talleres en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) abrió inscripciones para sus talleres artísticos, deportivos y culturales, dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como parte de su oferta formativa para el segundo semestre de 2025.

Las actividades incluyen desde danza aérea y ritmos latinos hasta taekwondo, gimnasia rítmica, ballet, canto, violín y danza folklórica infantil. Cada taller cuenta con instructores especializados y está diseñado para fomentar la creatividad, el autocuidado y la sana convivencia entre la juventud moreliana.

A través de sus redes sociales, el IJUM anunció que los interesados pueden inscribirse ya en los siguientes talleres:

🧠 Talleres disponibles: