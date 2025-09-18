Morelia

Ballet, taekwondo, canto y más: conoce estos talleres en Morelia

El Instituto de la Juventud Moreliana invita a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a inscribirse en sus talleres de danza, deporte y expresión artística
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de la Juventud Moreliana (IJUM) abrió inscripciones para sus talleres artísticos, deportivos y culturales, dirigidos principalmente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, como parte de su oferta formativa para el segundo semestre de 2025.

Las actividades incluyen desde danza aérea y ritmos latinos hasta taekwondo, gimnasia rítmica, ballet, canto, violín y danza folklórica infantil. Cada taller cuenta con instructores especializados y está diseñado para fomentar la creatividad, el autocuidado y la sana convivencia entre la juventud moreliana.

A través de sus redes sociales, el IJUM anunció que los interesados pueden inscribirse ya en los siguientes talleres:

🧠 Talleres disponibles:

  • Danza aérea
    Tallerista: Dalia Berenice Díaz
    📞 Informes: 443 390 4545

  • Taekwondo
    Tallerista: Eugenio Alanis
    📞 Informes: 443 386 1731

  • Ballet y Gimnasia Rítmica
    Tallerista: Ana Marieli Rivera
    📞 Informes: 443 117 8796

  • Broadway Tap y Broadway Sing
    Talleristas: Marco Monroy y Cory Arteaga
    📞 Informes: 443 475 1229

  • Taller de Violín
    Maestro: Diego Orozco
    🕒 Jueves y viernes, de 4:30 p.m. a 5:30 p.m.
    📞 Informes: 443 487 8948

  • Danza folklórica infantil
    Dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años
    Tallerista: Mariana Jünez
    📍 Instituto de la Juventud Moreliana – Av. Periodismo #745
    📞 Informes: 443 145 9886

📌 ¿Cómo inscribirse?

Para mayor información o inscripción, puedes enviar mensaje de WhatsApp al número 443 226 9007, o acudir directamente a las instalaciones del IJUM, ubicadas en Av. Periodismo José Tocavén Lavín, en Morelia.

Instituto de la Juventud Moreliana

