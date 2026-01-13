Ballet, guitarra y más: talleres para peques y grandes en Morelia



Para quienes desean iniciarse en el mundo musical, el taller de guitarra es una excelente oportunidad. Las sesiones se llevarán a cabo miércoles y jueves de 17:30 a 18:30 horas, y están enfocadas en enseñar desde lo más básico hasta piezas sencillas, fomentando la creatividad, el ritmo y la constancia. No se requiere experiencia previa, solo entusiasmo y ganas de aprender.