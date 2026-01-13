Ballet, guitarra y más: talleres para peques y grandes en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar el desarrollo físico y artístico de niñas, niños y jóvenes morelianos, el Colegio de Morelia abrió las inscripciones para sus nuevos talleres formativos: Ballet y Gimnasia, Guitarra y Body Combat.
Las clases están dirigidas a personas a partir de los 6 años de edad y tienen un costo mensual accesible de $138 pesos.
👯♀️ Ballet y Gimnasia
Este taller busca desarrollar la expresión corporal, la coordinación y la disciplina a través del arte del movimiento. Las clases se imparten los martes y jueves de 17:00 a 18:00 horas, ofreciendo una combinación dinámica entre la elegancia del ballet y la fuerza de la gimnasia. Ideal para niñas y niños que quieran explorar su talento escénico desde temprana edad.
🎸 Guitarra
Para quienes desean iniciarse en el mundo musical, el taller de guitarra es una excelente oportunidad. Las sesiones se llevarán a cabo miércoles y jueves de 17:30 a 18:30 horas, y están enfocadas en enseñar desde lo más básico hasta piezas sencillas, fomentando la creatividad, el ritmo y la constancia. No se requiere experiencia previa, solo entusiasmo y ganas de aprender.
🥊 Body Combat
Este taller está diseñado para quienes buscan liberar energía, mantenerse activos y desarrollar habilidades físicas y mentales a través del ejercicio. Combinando técnicas de boxeo, artes marciales y cardio, el Body Combat se impartirá los martes y jueves de 18:00 a 19:00 horas. Una opción ideal para jóvenes con espíritu enérgico y ganas de superarse.
📍 Todos los talleres se impartirán en el Colegio de Morelia, ubicado en Av. Guadalupe Victoria #2225, colonia Lomas de Santiaguito.
Las inscripciones están abiertas y pueden realizarse en línea a través del sitio web oficial:
👉 https://colegiomorelia.gob.mx
SHA