Balean a hombre en la colonia Manantiales, al poniente de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre resultó malherido tras ser atacado a balazos en la vía pública de la colonia Manantiales, ubicada en la zona poniente de Morelia, informaron autoridades policiales.

El atentado ocurrió la noche de ayer sábado sobre la calle Manantiales del Obispo, casi esquina con el Circuito La Mintzita. Vecinos del lugar escucharon varias detonaciones de arma de fuego y de inmediato alertaron al número de emergencias 911.