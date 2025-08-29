Balacera en Torreón Nuevo activa fuerte operativo; detienen a tres

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes 29 de agosto se registró un enfrentamiento armado en la colonia Torreón Nuevo, al norte de la ciudad de Morelia, lo que generó una fuerte movilización de cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno.

De acuerdo con información preliminar de RED113, el intercambio de disparos ocurrió cerca de la tienda Elektra, a espaldas del establecimiento conocido como “Ala Picosita”, donde elementos de la Guardia Civil y de la Policía Morelia fueron agredidos durante un operativo que se realizaba en la zona.

Las autoridades mantienen resguardado un domicilio que estaría presuntamente relacionado con los hechos, mientras que otras versiones apuntan a que un grupo de civiles armados logró huir en un vehículo color gris. Esto ha derivado en un despliegue táctico en vialidades como el libramiento norte, la carretera a Chiquimitío, y rutas con dirección a Tarímbaro y Metrópolis.

Como resultado del despliegue, tres personas fueron detenidas y se les aseguró armamento. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas ni fallecidas.