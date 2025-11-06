Baja temperatura a 3 °C este jueves en Morelia; calor regresará por la tarde

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las bajas temperaturas continúan marcando las mañanas en la capital michoacana. Este jueves, la capital michoacana amaneció con tan solo 3 °C, según reportes de medios especializados en clima.

Durante la mañana, el termómetro comenzará a subir gradualmente. A las 8:00 horas se espera una temperatura de 12 °C y para las 11:00 horas ya se alcanzarían los 22 °C. Se espera que la máxima del día ronde los 27 °C, con cielo mayormente despejado y ráfagas de viento de hasta 26 km/h provenientes del norte.

Por la tarde, el ambiente será cálido, con temperaturas entre los 24 y 27 °C; sin embargo, se recomienda seguir usando protección solar, ya que el índice de radiación ultravioleta (UV) alcanzará niveles altos (7 puntos entre las 11:00 y 14:00 horas), de acuerdo con plataformas de pronóstico consultadas por este medio.

Durante la noche, la temperatura volverá a descender rápidamente, con registros de entre 15 y 19 °C.

Aunque no se pronostican lluvias para hoy ni para los próximos días, la humedad relativa alcanzará hasta un 86 % durante las primeras horas de la jornada. Ante estos contrastes, se recomienda a la ciudadanía mantenerse bien abrigada por las mañanas y mantenerse hidratada durante la tarde.

