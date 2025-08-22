Bailarín de Morelia busca ayuda para una cirugía urgente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Esta operación me dará la oportunidad de continuar con mi vocación y acceder a una vida digna y sin dolor”, confiesa Daniel Jacuinde Rentería, un joven bailarín y gimnasta de Morelia cuya historia ha tocado a cientos de personas que hoy lo respaldan en una carrera contra el tiempo.

Daniel no busca abandonar su pasión: necesita amputarse parte de la pierna para seguir bailando.

A través de la plataforma GoFundMe, el artista lanzó una campaña para recaudar fondos y poder someterse a una cirugía de amputación por debajo de la rodilla, programada para el próximo 9 de septiembre. Aunque ha logrado reunir aproximadamente el 70% de la meta económica, aún necesita apoyo para cubrir la operación y el costo de una prótesis especializada que le permitirá continuar su vida activa en la danza y la calistenia.