Bailarín de Morelia busca ayuda para una cirugía urgente

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Esta operación me dará la oportunidad de continuar con mi vocación y acceder a una vida digna y sin dolor”, confiesa Daniel Jacuinde Rentería, un joven bailarín y gimnasta de Morelia cuya historia ha tocado a cientos de personas que hoy lo respaldan en una carrera contra el tiempo.
Daniel no busca abandonar su pasión: necesita amputarse parte de la pierna para seguir bailando.
A través de la plataforma GoFundMe, el artista lanzó una campaña para recaudar fondos y poder someterse a una cirugía de amputación por debajo de la rodilla, programada para el próximo 9 de septiembre. Aunque ha logrado reunir aproximadamente el 70% de la meta económica, aún necesita apoyo para cubrir la operación y el costo de una prótesis especializada que le permitirá continuar su vida activa en la danza y la calistenia.
Hace ocho años, Daniel vivió un accidente que marcó su cuerpo y su trayectoria: al hacer contacto con un cable de alta tensión, perdió parte del pie derecho y logró conservar únicamente el talón. Desde entonces, ha vivido con dolor crónico, secuelas en la columna, cadera y rodilla, además del desgaste físico y emocional de medicarse a diario.
La realidad de Daniel es compartida por miles. De acuerdo con la Academia Nacional de Medicina de México (ANMM), más de 25 mil personas al año sufren amputaciones en el país. Si bien existen alternativas como las prótesis, los costos siguen siendo inaccesibles para la mayoría.
Una prótesis funcional estándar puede costar entre $20 mil y $30 mil pesos, pero en el caso de dispositivos avanzados o específicos para atletas, como los que requerirá Daniel, los precios superan los $100 mil pesos mexicanos.
RPO