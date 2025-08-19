¡Baila como quieras! Habrá evento de danza libre este domingo en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Música, movimiento y alegría se reunirán en el corazón de Morelia con la llegada de DanzaAndo, un evento de danza libre que se celebrará el próximo domingo 24 de agosto en la Plaza de la Paz.

A través de una convocatoria abierta en redes sociales, las organizadoras invitan a personas de todas las edades, cuerpos e identidades a participar en esta jornada de expresión y conexión, que se desarrollará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. El espacio estará libre de alcohol y sustancias, para garantizar un ambiente familiar, seguro e inclusivo.

La dinámica del evento es simple pero poderosa: no hay coreografías, ni pasos que seguir. Solo música, ritmo y la libertad de dejarse llevar por el cuerpo y sus emociones. La única regla es escuchar el latido interno y moverse sin juicios. La participación es por cooperación voluntaria.

Según el boletín informativo, la danza libre no solo fortalece el cuerpo, también libera emociones, reduce el estrés, estimula la creatividad y refuerza el sentido de comunidad. Bailar en grupo, aseguran, permite romper barreras y recordar que el movimiento puede unirnos más allá de las diferencias.