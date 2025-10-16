Baila al ritmo del tango este viernes en muestra gratuita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes 17 de octubre, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ofrecerá una muestra didáctica titulada “El tango para todos”, en la que estudiantes, comunidad universitaria y público en general podrán disfrutar, aprender y conocer más sobre este baile lleno de historia y pasión.

La cita es en la explanada del Teatro Universitario “José Rubén Romero” a las 17:00 horas, como parte de las actividades culturales por el 108 aniversario de la casa de estudios.

Durante la presentación, se abordará el tango como expresión artística reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en un ambiente cercano, dinámico y gratuito para todo el público.