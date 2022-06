Bache afecta autos en salida a Salamanca; llantas ponchadas y suspensiones dañadas

Incluso algunos mencionaron que no iban a más de 60 kilómetros por hora cuidando no encontrarse con un bache, pero no se esperaban que en el carril de velocidad media hubiera uno de gran magnitud, y que, además, causara dicho daño en sus vehículos.

Además del daño en la suspensión de algunos automotores y llantas ponchadas, también hay rines afectados, por lo que mencionaron que el costo de reparación sería una cifra significativa para los bolsillos de los conductores.

“Lamentablemente son las primeras lluvias y ve lo que está pasando”, contó uno de los afectados.

EA