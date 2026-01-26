Búsqueda de personas en Morelia se realiza con apoyo policial y saldo blanco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Policía de Morelia brindó seguridad y acompañamiento al personal de la Comisión de Búsqueda de Personas durante un operativo de búsqueda generalizada, llevado a cabo este lunes en la localidad de San Miguel del Monte y sus alrededores.

El despliegue contó con la participación de distintas corporaciones de seguridad y se desarrolló de manera coordinada, sin que se reportaran incidentes.

Según el informe oficial, el operativo concluyó de forma segura en la colonia Sentimientos de la Nación, ubicada al oriente de la ciudad, donde también se realizaron acciones de verificación.