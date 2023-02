"Bájeme el celular"; empleado de supermercado avienta teléfono de clienta, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un empleado de un centro comercial en esta capital michoacana agredió a una clienta al interior del establecimiento al aventarle el celular con el que ella grababa la situación.

La usuaria de Facebook identificada como Alondra Maga, relató en redes sociales que la retuvieron al interior de la tienda que se encuentra en la calle de Artilleros de 1847 porque al ingresar o salir (no se aclara) sonó uno de los sensores antirrobos.

En el video, la mujer señala que otro empleado activa un aparato para hacer sonar el sensor, ya que ella demostró que volvía a pasar y ya no sonaba. La clienta, molesta, indica también que va a demandar a la tienda por que considera eso ilegal.

En las imágenes, otro empleado le pide que baje el celular, esto con la intención de que no documente lo que pasa y a la par se quita para no aparecer en la escena.

En el video se escucha a otra persona explicando que el sensor se activa "en automático" o cuando las personas traen etiquetas en la ropa, pero la cliente alega que cuando volvió a pasar ya no sonó.

"Eso no es legal, discúlpame pero eso no es legal y esto que me están reteniendo aquí, tampoco (...) Esto va a terminar en una demanda porque esto no es legal y yo no estoy haciendo absolutamente nada", manifestó la mujer.

Al parecer las palabras de la afectada hicieron enojar al empleado que le aventó el celular a la clienta, éste cae y poco después se corta el video.

Al publicar el hecho, la persona incluso señala que tuvo que llamar a una patrulla para que la dejaran salir, "me tenían secuestrada", señaló.