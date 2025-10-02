Ayuntamiento y comerciantes trabajan en conjunto para dignificar el mercado Independencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este jueves, el Ayuntamiento de Morelia entregó material a los locatarios del área de comida del Mercado Independencia, el cual servirá para rehabilitar el espacio, y que así cuenten con piso en su área de trabajo.
Durante la reunión, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar indicó que con este material se trabajará de manera conjunta. Además, señaló que una vez concluidas las labores, el Ayuntamiento acudirá nuevamente para seguir fortaleciendo el recinto.
“Fíjense cómo podemos avanzar más cuando nos unimos. Ahora nosotros ponemos el piso y agradezco la disposición de ustedes al poner la mano de obra, porque así avanzamos cada vez más (…)”, recalcó.
Por su parte, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos Municipales, indicó en entrevista que el recurso destinado para la adquisición del material superó los 300 mil pesos.
Por medio de una ficha técnica, se precisó que con esta inversión se compraron 600 metros cuadrados de piso y 318 bultos de pega piso, con los cuales se busca dignificar el espacio de trabajo de los comerciantes del área gastronómica.
Cabe resaltar que durante la reunión, el regidor Roberto Anguiano Méndez señaló que había terceras personas atribuyéndose este tipo de gestiones, por lo que destacó que el avance es resultado de la coordinación entre el Ayuntamiento y los propios locatarios.
Al respecto, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar indicó que “la chamba mata a la grilla (…)”, por lo que hizo una invitación a trabajar y así “no hacer caravana con sombrero ajeno”, concluyó.
RYE