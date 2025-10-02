Ayuntamiento y comerciantes trabajan en conjunto para dignificar el mercado Independencia

“Fíjense cómo podemos avanzar más cuando nos unimos. Ahora nosotros ponemos el piso y agradezco la disposición de ustedes al poner la mano de obra, porque así avanzamos cada vez más (…)”, recalcó.

Por su parte, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, secretario de Servicios Públicos Municipales, indicó en entrevista que el recurso destinado para la adquisición del material superó los 300 mil pesos.

Por medio de una ficha técnica, se precisó que con esta inversión se compraron 600 metros cuadrados de piso y 318 bultos de pega piso, con los cuales se busca dignificar el espacio de trabajo de los comerciantes del área gastronómica.