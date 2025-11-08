Ayuntamiento reconoce a morelianas que concluyeron el programa “Morelia Emprende”

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Siguiendo la visión del Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, de fortalecer la autonomía económica de las mujeres, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (SEMMUJERIS),

presentó a la tercera generación de egresadas del programa “Morelia Emprende”, durante el acto de clausura que se realizó este sábado.

Este modelo de emprendimiento impulsa la formación, incubación y acompañamiento de proyectos productivos para mujeres morelianas como una estrategia para la prevención de la violencia y el fortalecimiento de su independencia económica.