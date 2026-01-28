Ayuntamiento podría sancionar a financiera por no operar bajo el giro autorizado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por operar bajo un giro distinto al autorizado en su licencia de funcionamiento, la financiera en la que presuntamente se cometió un fraude podría ser sancionada, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista para medios de comunicación, el funcionario municipal explicó que en el municipio no existe una licencia específica para establecimientos que ofertan servicios financieros, ya que este tipo de actividades son reguladas por otras instancias.
“Todos los servicios financieros son regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ellos tienen que tramitar lo correspondiente ante dicha instancia para poder ofertar este tipo de servicios (…)”, señaló.
En este tenor, Benítez Silva precisó que, en el caso de la financiera que presuntamente cometió fraude y que fue denunciada públicamente por la ciudadanía, la licencia municipal que se tramitó corresponde al giro de alquiler de automóviles, es decir, una licencia tipo A.
Por ello, indicó que una vez que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluya las diligencias correspondientes en materia penal y determine las responsabilidades de las personas implicadas, el municipio podrá analizar la aplicación de sanciones administrativas por incumplir el giro autorizado.
“Con nosotros sólo solicitan la apertura de oficinas administrativas; se realizan dictámenes de Protección Civil y se corrobora que se revaliden estas licencias año con año (…)”, explicó.
Finalmente, el secretario subrayó que la única clausura que la autoridad municipal podría efectuar es por no operar conforme al giro principal autorizado. Añadió que en el sitio ya se colocaron algunos sellos; sin embargo, reiteró que será hasta que la Fiscalía concluya la investigación cuando el municipio pueda emitir las sanciones correspondientes.
