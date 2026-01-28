Ayuntamiento podría sancionar a financiera por no operar bajo el giro autorizado

En entrevista para medios de comunicación, el funcionario municipal explicó que en el municipio no existe una licencia específica para establecimientos que ofertan servicios financieros, ya que este tipo de actividades son reguladas por otras instancias.

“Todos los servicios financieros son regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; ellos tienen que tramitar lo correspondiente ante dicha instancia para poder ofertar este tipo de servicios (…)”, señaló.

En este tenor, Benítez Silva precisó que, en el caso de la financiera que presuntamente cometió fraude y que fue denunciada públicamente por la ciudadanía, la licencia municipal que se tramitó corresponde al giro de alquiler de automóviles, es decir, una licencia tipo A.