Ayuntamiento no le ha incumplido a taxistas, asegura Alfonso Martínez

"No hay incumplimiento y el secretario va a tener una reunión con los manifestantes y es que Cocotra (ahora Instituto del Transporte) entregó algunos sitios sin autorización del municipio; nosotros no podemos otorgar sitios sin el visto bueno de Cocotra, y Cocotra no puede otorgar espacios sin el visto bueno del ayuntamiento", detalló el presidente.