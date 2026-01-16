Morelia

Ayuntamiento niega permiso para "Duelo entre leyendas" en el Morelos, por falta de contrato

No se presentó la documentación correspondiente para el desarrollo de esta actividad programada para mañana sábado 17
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia informa que, al no recibir la documentación requerida, se emitió la negativa de permiso al evento deportivo anunciado para mañana 17 de enero, a celebrarse en el Estadio Morelos.

Ello, toda vez que los organizadores no acreditaron el contrato para el uso del recinto.

Sin la autorización correspondiente del Ayuntamiento de Morelia, ante la falta de este documento indispensable, es obligada la negativa del permiso.

Es de resaltar que fue apenas hoy, que los organizadores presentaron la solicitud pero faltó el contrato con el estadio.

El Ayuntamiento de Morelia refrenda el compromiso con las y los morelianos para garantizar el orden, la legalidad y la seguridad en cualquier actividad pública o privada que se lleve a cabo en el municipio.

