Ayuntamiento niega permiso para "Duelo entre leyendas" en el Morelos, por falta de contrato

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia informa que, al no recibir la documentación requerida, se emitió la negativa de permiso al evento deportivo anunciado para mañana 17 de enero, a celebrarse en el Estadio Morelos.

Ello, toda vez que los organizadores no acreditaron el contrato para el uso del recinto.

Sin la autorización correspondiente del Ayuntamiento de Morelia, ante la falta de este documento indispensable, es obligada la negativa del permiso.

Es de resaltar que fue apenas hoy, que los organizadores presentaron la solicitud pero faltó el contrato con el estadio.