Ayuntamiento limitará venta de alcohol en festejos patrios en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para las fiestas patrias del 15 y 29 de septiembre se implementará la restricción de venta de alcohol para llevar en el primer cuadro del Centro Histórico, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista, el funcionario precisó que, como en otras ocasiones, esta medida aplicará para todos los establecimientos como bares, restaurantes, cafeterías y tiendas de conveniencia ubicados en el primer cuadro de la capital michoacana.

“Habrá restricción de venta de alcohol en virtud de que tendremos en esas dos fechas, la noche del 15 y 29, festejos en la zona centro de Morelia, y vamos a emitir este acuerdo de solo restricción de venta de alcohol para llevar (…)”, señaló el secretario.