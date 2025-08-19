Ayuntamiento limitará venta de alcohol en festejos patrios en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para las fiestas patrias del 15 y 29 de septiembre se implementará la restricción de venta de alcohol para llevar en el primer cuadro del Centro Histórico, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista, el funcionario precisó que, como en otras ocasiones, esta medida aplicará para todos los establecimientos como bares, restaurantes, cafeterías y tiendas de conveniencia ubicados en el primer cuadro de la capital michoacana.
“Habrá restricción de venta de alcohol en virtud de que tendremos en esas dos fechas, la noche del 15 y 29, festejos en la zona centro de Morelia, y vamos a emitir este acuerdo de solo restricción de venta de alcohol para llevar (…)”, señaló el secretario.
En este tenor, Benítez Silva aclaró que el consumo —como normalmente se realiza— sí estará permitido dentro de restaurantes, bares y cafeterías. El propósito de esta medida, indicó, es evitar que la ciudadanía lleve a la vía pública este tipo de bebidas embriagantes.
Asimismo, compartió que, hasta el corte de la semana pasada, el Ayuntamiento no había recibido solicitudes de permisos para extender el horario de funcionamiento de bares o restaurantes.
Y en caso de que dichas solicitudes se presenten, el secretario Yankel Benítez explicó que los establecimientos deben ingresarlas con al menos 10 días de anticipación, a fin de que la autoridad municipal revise los antecedentes y determine la viabilidad de autorizar la extensión de horario.
rmr