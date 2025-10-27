Ayuntamiento desplegará operativo por Día de Muertos en panteones de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En total, 12 áreas del Ayuntamiento de Morelia participarán en el operativo de Día de Muertos que se direccionará a los distintos panteones, con el objetivo de garantizar el ordenamiento y la seguridad en estos recintos, donde en conjunto se espera la afluencia de más de 150 mil personas.
En rueda de prensa, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que este operativo se impulsará desde el 31 de octubre. Aunado a esto, recalcó que en los camposantos estará completamente prohibido el ingreso y consumo de bebidas embriagantes.
Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, resaltó que, para garantizar esta medida, se estará notificando a las tiendas de conveniencia y tiendas de abarrotes aledañas a los cementerios para restringir la venta de alcohol para llevar.
Aunado a esto, el secretario de Servicios Públicos Municipales, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, señaló que en total estarán participando en este operativo 12 áreas del Ayuntamiento. En este tenor, la Policía Morelia estará desplegando a los oficiales de la corporación tanto en el Centro Histórico como en los distintos panteones.
Relacionado con esto, se indicó que, particularmente en el Panteón Municipal, habrá cinco accesos principales y una salida de emergencia, en la que se contará con unidades de atención.
Además, dentro del Panteón Municipal se instalará un módulo para atender a la ciudadanía en caso de que se presenten incidentes como insolación, alguna caída u otra situación que se llegue a presentar.
Avance informativo...
rmr