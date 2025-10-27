Ayuntamiento desplegará operativo por Día de Muertos en panteones de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En total, 12 áreas del Ayuntamiento de Morelia participarán en el operativo de Día de Muertos que se direccionará a los distintos panteones, con el objetivo de garantizar el ordenamiento y la seguridad en estos recintos, donde en conjunto se espera la afluencia de más de 150 mil personas.

En rueda de prensa, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, subrayó que este operativo se impulsará desde el 31 de octubre. Aunado a esto, recalcó que en los camposantos estará completamente prohibido el ingreso y consumo de bebidas embriagantes.

Al respecto, el secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez Silva, resaltó que, para garantizar esta medida, se estará notificando a las tiendas de conveniencia y tiendas de abarrotes aledañas a los cementerios para restringir la venta de alcohol para llevar.