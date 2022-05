Ayuntamiento de Morelia tiene 15 días para reiniciar obra de Siervo de la Nación: ASM

Agregó que esta notificación la realizaron luego de que hace más de un mes, se le hizo entrega al ayuntamiento los resultados de la revisión técnica de los avances de la obra pero hasta la fecha no han continuado con la misma.

Precisó que de no acatar esta medida, notificarán a la contraloría municipal para que inicie los procedimientos administrativos por faltas no graves y se de aviso al cabildo.

Manifestó que por el momento no pueden realizar multas en caso de que no se cumpla con la medida, ya que aún no están en el proceso de revisión de ese año fiscal, por lo que será el próximo año cuando se haga la fiscalización.

AC