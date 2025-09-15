Ayuntamiento de Morelia pone en venta 70 unidades automotrices

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Administración, lanzó una convocatoria de subasta pública local para la venta de 70 unidades automotrices que ya cumplieron su vida útil como parte del parque vehicular del gobierno municipal.
De acuerdo con el documento oficial No. MM-SA-CA/SPL/01/2025/5000, la subasta estará abierta a todas las personas físicas y morales con domicilio fiscal en Morelia, interesadas en adquirir vehículos mediante el mecanismo de mejor postura.
La venta incluye lotes o grupos de bienes, y se llevará a cabo bajo las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos del Municipio de Morelia.
Los interesados podrán obtener las bases del 15 al 25 de septiembre de 2025, con un costo de 2 mil pesos. La visita de reconocimiento a las unidades se realizará el 22 de septiembre, mientras que la junta de aclaraciones está programada para el 25 de septiembre, y la presentación de posturas y apertura tendrá lugar el 1 de octubre. El fallo de la subasta se emitirá el 3 de octubre de 2025 a las 13:00 horas.
El proceso se desarrollará en las instalaciones de la Dirección del Comité de Adquisiciones, ubicada en la avenida Río Grande No. 2390, colonia Quintas de San Agustín, junto a la estancia del adulto mayor.
La administración municipal informó que el lote incluye unidades que han sido dadas de baja por cumplimiento de su periodo de servicio y que podrán ser adquiridas por quien presente la mejor oferta en términos económicos.
agm