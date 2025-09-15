Ayuntamiento de Morelia pone en venta 70 unidades automotrices

La venta incluye lotes o grupos de bienes, y se llevará a cabo bajo las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Enajenaciones y Arrendamientos del Municipio de Morelia.

Los interesados podrán obtener las bases del 15 al 25 de septiembre de 2025, con un costo de 2 mil pesos. La visita de reconocimiento a las unidades se realizará el 22 de septiembre, mientras que la junta de aclaraciones está programada para el 25 de septiembre, y la presentación de posturas y apertura tendrá lugar el 1 de octubre. El fallo de la subasta se emitirá el 3 de octubre de 2025 a las 13:00 horas.

El proceso se desarrollará en las instalaciones de la Dirección del Comité de Adquisiciones, ubicada en la avenida Río Grande No. 2390, colonia Quintas de San Agustín, junto a la estancia del adulto mayor.

La administración municipal informó que el lote incluye unidades que han sido dadas de baja por cumplimiento de su periodo de servicio y que podrán ser adquiridas por quien presente la mejor oferta en términos económicos.

agm