Ayuntamiento de Morelia notificará al FNLS su retiro de la plaza Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respecto a la permanencia de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en la plaza Melchor Ocampo, el Ayuntamiento de Morelia les notificará que deben retirarse del espacio, puntualizó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que la tolerancia otorgada a los manifestantes —la cual se les informó el pasado 1 de octubre— venció este domingo 12 de octubre, por lo que se les requerirá desocupar el lugar.

En este sentido, Benítez Silva aclaró que no se anticiparán al desalojo de los integrantes del FNLS, pues destacó que desde el Ayuntamiento se priorizará el diálogo.