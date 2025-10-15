Morelia

Ayuntamiento de Morelia notificará al FNLS su retiro de la plaza Melchor Ocampo

AHOLIBAMA ANDRADE
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Respecto a la permanencia de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) en la plaza Melchor Ocampo, el Ayuntamiento de Morelia les notificará que deben retirarse del espacio, puntualizó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que la tolerancia otorgada a los manifestantes —la cual se les informó el pasado 1 de octubre— venció este domingo 12 de octubre, por lo que se les requerirá desocupar el lugar.

En este sentido, Benítez Silva aclaró que no se anticiparán al desalojo de los integrantes del FNLS, pues destacó que desde el Ayuntamiento se priorizará el diálogo.

“Creo que tiene que prevalecer el diálogo para solucionar el plantón. Nosotros estamos atentos al llamado del Gobierno del Estado para, si se requiere entablar una mesa conjunta, lo hagamos y así destrabar este tema (…)”
Además, el secretario precisó que durante la manifestación del pasado domingo en el Centro Histórico, los integrantes del FNLS no ocasionaron daños a inmuebles pertenecientes al Ayuntamiento. No obstante, reprobó los hechos de violencia registrados durante dicha movilización.

