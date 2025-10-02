Ayuntamiento de Morelia notifica al FNLS retirarse de Plaza Melchor Ocampo para el 12 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que ya se notificó al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) —que se ubica en la Plaza Melchor Ocampo— para que el domingo 12 de octubre se retiren del lugar.

En entrevista colectiva, explicó que el día de ayer acudió personal de la Dirección de Mercados y de la Dirección de Gobierno para entregar la notificación correspondiente.