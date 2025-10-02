Ayuntamiento de Morelia notifica al FNLS retirarse de Plaza Melchor Ocampo para el 12 de octubre

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que ya se notificó al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) —que se ubica en la Plaza Melchor Ocampo— para que el domingo 12 de octubre se retiren del lugar.
En entrevista colectiva, explicó que el día de ayer acudió personal de la Dirección de Mercados y de la Dirección de Gobierno para entregar la notificación correspondiente.
Cuestionado sobre qué ocurrirá en caso de que no cumplan con el retiro en la fecha establecida, Benítez Silva comentó que no se debe anticipar ningún escenario, ya que primero se efectuará la reunión con los representantes del FNLS, confiando en que exista disposición para cumplir con lo estipulado.
El secretario puntualizó que parte de la intervención municipal tiene que ver con establecer orden en el lugar, así como condiciones de seguridad en materia de salud y electricidad, como se hace con otras agrupaciones que ocupan la plaza.
Además, con el objetivo de tener mayor ordenamiento en el sitio, indicó que se levantará un padrón de los comerciantes que se instalaron en la zona, ya que actualmente estiman alrededor de 70, pero deberá corroborarse el dato.
