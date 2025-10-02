Morelia

Ayuntamiento de Morelia notifica al FNLS retirarse de Plaza Melchor Ocampo para el 12 de octubre

Ayuntamiento de Morelia notifica al FNLS retirarse de Plaza Melchor Ocampo para el 12 de octubre
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Benítez Silva, informó que ya se notificó al Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) —que se ubica en la Plaza Melchor Ocampo— para que el domingo 12 de octubre se retiren del lugar.

En entrevista colectiva, explicó que el día de ayer acudió personal de la Dirección de Mercados y de la Dirección de Gobierno para entregar la notificación correspondiente.

Durante el encuentro, comentó que los manifestantes solicitaron un espacio de diálogo con las autoridades municipales, el cual se llevará a cabo la próxima semana.

Cuestionado sobre qué ocurrirá en caso de que no cumplan con el retiro en la fecha establecida, Benítez Silva comentó que no se debe anticipar ningún escenario, ya que primero se efectuará la reunión con los representantes del FNLS, confiando en que exista disposición para cumplir con lo estipulado.

“Es una costumbre que lleguen ellos a la plaza desde hace décadas; aquí el tema es que, en virtud de que no hay un permiso o tolerancia, les hemos notificado que, a juicio de la autoridad, deberán regresar el espacio al concluir el día 12 (…)”
subrayó

El secretario puntualizó que parte de la intervención municipal tiene que ver con establecer orden en el lugar, así como condiciones de seguridad en materia de salud y electricidad, como se hace con otras agrupaciones que ocupan la plaza.

Para finalizar, Benítez Silva destacó que personal de la Coordinación de Protección Civil Municipal realizará una revisión, principalmente en los puntos de venta de alimentos que utilizan fogones y cilindros de gas.

Además, con el objetivo de tener mayor ordenamiento en el sitio, indicó que se levantará un padrón de los comerciantes que se instalaron en la zona, ya que actualmente estiman alrededor de 70, pero deberá corroborarse el dato.

Te puede interesar:
Comerciantes volverán al Mercado Independencia en próximas semanas, adelantan
Ayuntamiento de Morelia notifica al FNLS retirarse de Plaza Melchor Ocampo para el 12 de octubre

RPO

FNLS
Plaza Melchor Ocampo
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com