Ayuntamiento de Morelia negó autorización a cuatro conciertos por apología del delito

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Actualmente suman cuatro los conciertos en los que el Ayuntamiento de Morelia ha negado la autorización para su realización, debido a que los artistas cuentan con temas que hacen apología del delito, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento.

En entrevista, se le cuestionó al funcionario respecto a si habrá una revisión puntual en torno al artista que se presentará en el concierto público con motivo del 30 de septiembre, a fin de evitar que interprete canciones con este tipo de contenido.

Sobre el tema, aseguró que desde meses atrás existe esta restricción, por lo que no se otorgan permisos a eventos donde los artistas interpretan canciones con apología del delito. Recalcó que esta medida aplicará también para el próximo concierto que se realizará en el marco del 30 de septiembre, el cual es impulsado por el Gobierno Municipal.

“Nosotros hemos sido tajantes en el tema (…), van por lo menos cuatro eventos a los que no se les ha dado la autorización porque se ha identificado que en las canciones de los artistas hay apología del delito”, puntualizó.

Los conciertos a los que no se otorgó permiso estaban programados en las tenencias de Santiago Undameo, Tenencia Morelos y Santa María de Guido, así como un evento más en el Pabellón Don Vasco de Morelia.

Benítez Silva explicó que dicha restricción la consideran factible, debido a la complejidad de monitorear cada interpretación. Además, señaló que en otras partes del país se han registrado situaciones en las que el público exige canciones con este tipo de contenido y, al no interpretarse, se generan hechos de violencia.

“Nosotros consideramos que es mejor no autorizar y evitar los riesgos y la necesidad de un control adicional. Porque el que se comprometan no implica que no suceda; entonces tendríamos que tener personal durante las tres horas monitoreando canción por canción, letra por letra, lo cual creemos que es un tema de control mucho más complejo”, subrayó.

