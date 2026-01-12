Ayuntamiento de Morelia mantiene operativos por ruido en bares y antros

Al respecto, Benítez Silva señaló que en las zonas donde se concentran estos establecimientos se cuenta con chats vecinales para atender de manera inmediata las inconformidades que pudieran presentarse. Asimismo, afirmó que durante el mes de diciembre no se detectaron establecimientos que rebasaran los niveles de ruido permitidos.

“Este operativo es permanente, se realiza de miércoles a domingo revisando los niveles de ruido para que cumplan con lo que está permitido de acuerdo con la norma oficial mexicana (…)”, destacó.

Aunado a esto, el secretario indicó que las revisiones se realizan con los sonómetros correspondientes, bajo la norma 081, y afirmó que las mediciones se comparten en los chats grupales que se tienen con los vecinos.

Para culminar, el secretario indicó que, en caso de que la ciudadanía quiera realizar algún reporte, lo puede hacer por medio del número 072 o a través de la dependencia que preside, esto en el área de Inspección y Vigilancia. Mientras que, con las y los vecinos que viven cerca de las zonas donde se encuentran estos establecimientos, indicó que se mantiene la dinámica de los chats grupales.

rmr