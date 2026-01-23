Ayuntamiento de Morelia exige justicia por homicidio de familia de intérpretes de Lengua de Señas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del Ayuntamiento de Morelia, Yankel Alfredo Benítez Silva, hizo un llamado a exigir justicia para la familia de Víctor Manuel M. y Anayeli H., intérpretes de Lengua de Señas Mexicana en Morelia, así como para su hija de 12 años, quienes fueron localizados sin vida en el municipio de Zinapécuaro.
En entrevista colectiva, el funcionario municipal señaló que se trata de una tragedia que lamentan profundamente, al tratarse de un hecho delicado y doloroso para la sociedad en general.
“Hay que exigir que se haga justicia, y que se identifique y se lleve ante la justicia a quienes lo perpetraron”, recalcó.
Aunado a esto, recalcó que será necesario esperar a que la Fiscalía General del Estado (FGE) aporte mayores elementos sobre el móvil y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
RYE-