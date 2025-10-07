Ayuntamiento de Morelia espera que FNLS se retire en el tiempo establecido

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia espera que los integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) que se ubican en la plaza Melchor Ocampo se retiren en el tiempo establecido, es decir, hasta el 12 de octubre, destacó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia.

En entrevista colectiva, el edil fue cuestionado sobre si la permanencia del FNLS podría afectar las actividades programadas por el Día de Muertos. Al respecto, recalcó que no se interpondrían, ya que se supone que el retiro está contemplado para el domingo 12 de octubre -como se ha permitido históricamente-, aunque reconoció que en ocasiones anteriores su estadía se ha prolongado.

En este tenor, Martínez Alcázar indicó que han tenido acercamientos con el Ayuntamiento, particularmente porque los integrantes del FNLS solicitaron apoyo con servicios sanitarios, de energía eléctrica y recolección de residuos, los cuales, subrayó se han direccionado como en otras ocasiones.

Cuestionado sobre cómo actuaría el Ayuntamiento en caso de que el FNLS se extendiera más allá del 12 de octubre, señaló lo siguiente:

“En Morelia debe de haber orden, y debe de haber respeto; nosotros hemos respetado los acuerdos y ellos en años anteriores no lo han respetado (…)”. A la par, el edil indicó que en caso de que se prolongue su estancia se priorizará el diálogo.