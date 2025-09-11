Ayuntamiento de Morelia entrega medicamentos e insumos a la Unidad Médica Municipal San Lorenzo Itzícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia entregó medicamentos e insumos a la Unidad Médica Municipal de San Lorenzo Itzícuaro, la cual también fue rehabilitada.
Durante el evento, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar informó que actualmente se realizan labores de rehabilitación en 27 clínicas municipales.
En este sentido, destacó que, si bien la salud no es una atribución propia del municipio, ante la falta de medicamentos y la necesidad de estos servicios se decidió emprender esta acción en beneficio de la población. Resaltó que en dichas clínicas también se cuenta con personal médico para brindar atención primaria.
El edil recordó que, a pesar de los recortes presupuestales por parte de la federación, el Ayuntamiento continuará administrando los recursos para mantener la atención a la ciudadanía en distintas áreas como salud, educación y agua.
Por su parte, Rosalba Vanegas Garduño, titular de la Secretaría del Bien Común y Política Social, subrayó que la inversión destinada a la adquisición de medicamentos, material de curación, insumos dentales y acciones en materia de vectores superó el millón 328 mil pesos para las clínicas municipales en las que se realizan estas acciones.
Avance informativo...
mrh