Ayuntamiento de Morelia entrega medicamentos e insumos a la Unidad Médica Municipal San Lorenzo Itzícuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Ayuntamiento de Morelia entregó medicamentos e insumos a la Unidad Médica Municipal de San Lorenzo Itzícuaro, la cual también fue rehabilitada.

Durante el evento, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar informó que actualmente se realizan labores de rehabilitación en 27 clínicas municipales.