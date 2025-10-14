Ayuntamiento de Morelia, dispuesto a apoyar a San Miguel del Monte en conflicto de agua
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio tiene toda la voluntad para ayudar a resolver el conflicto que se presenta en la distribución de agua en San Miguel del Monte, destacó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.
En entrevista colectiva, el funcionario señaló que, tras las votaciones correspondientes, el pasado domingo 12 de octubre se registró un “no” al autogobierno en la tenencia de San Miguel del Monte.
En este tenor, compartió que, después de este ejercicio, la población permanece tensa, por lo que ahora corresponde a la parte política distender los ánimos y que así la comunidad pueda volver a la normalidad, explicó.
Asimismo, el secretario señaló que, tal y como mencionó en la asamblea informativa previa a la votación, y como ha destacado desde hace más de un año, la administración municipal tiene la disposición de apoyar a la tenencia en la resolución del conflicto relacionado con la distribución del agua.
Por ello, el secretario indicó que lo que el Ayuntamiento ha ofrecido son asesorías —sin que el municipio administre directamente el recurso— para ayudar a que el manejo del agua sea más eficiente.
En cuanto a otros aspectos que requieren atención en la tenencia, Benítez Silva explicó que los caminos rurales solicitados ya han sido atendidos, las luminarias están prácticamente completas y el trabajo de bacheo se está ejecutando este año.
No obstante, resaltó que el tema principal para la comunidad sigue siendo el agua, por lo que el Ayuntamiento está en total disposición de asesorar y acompañar en lo que la tenencia permita.
Por otra parte, Rosalva Vanegas Garduño, secretaria de Bien Común y Política Social, quien estuvo como representante del municipio en una de las sedes de la votación, indicó que, derivado de las solicitudes de la población, los rubros que podrían fortalecerse incluyen un mayor acercamiento a programas sociales, particularmente en los ámbitos alimentario y de vivienda.
RPO