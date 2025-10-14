Ayuntamiento de Morelia, dispuesto a apoyar a San Miguel del Monte en conflicto de agua

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El municipio tiene toda la voluntad para ayudar a resolver el conflicto que se presenta en la distribución de agua en San Miguel del Monte, destacó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

En entrevista colectiva, el funcionario señaló que, tras las votaciones correspondientes, el pasado domingo 12 de octubre se registró un “no” al autogobierno en la tenencia de San Miguel del Monte.

En este tenor, compartió que, después de este ejercicio, la población permanece tensa, por lo que ahora corresponde a la parte política distender los ánimos y que así la comunidad pueda volver a la normalidad, explicó.

Asimismo, el secretario señaló que, tal y como mencionó en la asamblea informativa previa a la votación, y como ha destacado desde hace más de un año, la administración municipal tiene la disposición de apoyar a la tenencia en la resolución del conflicto relacionado con la distribución del agua.